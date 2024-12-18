Politico объявило о начале Третьей мировой на Украине

Почти три года спустя с начала активных боевых действий даже самым упорным изоляционистам будет трудно представить продолжающееся упорное противостояние как «региональный конфликт» между Россией и Украиной.
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