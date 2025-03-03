Превратить Украину в дикобраза: саммит с Зеленским в Лондоне закончился абсурдом

Как бы все эти политики не сели голой задницей на дикобраза

Валерий Фоменков

Смерть бандерью! Вот что должно беспокоить Запад. И двигаться нужно, исключительно в этом направлении, прикладывая максимум усилий в плане солидарности с Россией. А не то, как и чем помочь бандеро-фашистам.