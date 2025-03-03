Европейско-натовский саммит по Украине в Лондоне, куда Зеленский после скандала в Белом доме прилетел зализывать раны, закончился массой громких слов.
Превратить Украину в дикобраза: саммит с Зеленским в Лондоне закончился абсурдом
Комментарии
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А
Авдотья
Как бы все эти политики не сели голой задницей на дикобраза
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14 час.
Валерий Фоменков
Смерть бандерью! Вот что должно беспокоить Запад. И двигаться нужно, исключительно в этом направлении, прикладывая максимум усилий в плане солидарности с Россией. А не то, как и чем помочь бандеро-фашистам.
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12 час.
СЗ
Светлана Зуева
На один корабль и всех на дно! Хоть рыбы пожрут вдоволь....
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6 час.
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