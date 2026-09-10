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ТАСС

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ОАК подписала соглашения на поставку 105 Ил-114-300 Индии

ОАК подписала соглашения на поставку 105 Ил-114-300 Индии

НЬЮ-ДЕЛИ, 10 сентября. /ТАСС/. Объединенная авиастроительная корпорация (входит в Ростех) подписала с индийскими авиакомпаниями соглашения о поставке 105 региональных самолетов Ил-114-300.

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