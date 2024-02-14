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Путин: Существование НАТО больше не имеет смысла

Путин: Существование НАТО больше не имеет смысла

Лидер Российской Федерации Владимир Путин обратил внимание на то, что Организация Североатлантического Договора оказалась одним из орудий, применяющихся Соединёнными Штатами Америки во внешнеполитической сфере.

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