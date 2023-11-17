Генеральный директор Embracer не стал опровергать возможность закрытия Free Radical D...

Генеральный директор Embracer не стал опровергать возможность закрытия Free Radical DesignГенеральный директор Embracer Group Ларс Вингефорс не стал опровергать сообщения о том, что студию Timesplitters Free Radical Design ждет закрытие.
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