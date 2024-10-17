В бархатный сезон тамбовчане стали чаще выбирать для отдыха Дальний Восток

Тёплая осень продлила бархатный сезон и открыла новые направления для путешествий. В сентябре значительно вырос интерес жителей региона к Дальнему Востоку – туристический поток в дальневосточные регионы увеличился на 21%.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии