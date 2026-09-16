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Татар-информ

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Дело возбудили на подростка, влетевшего на авто в женщину в Челнах

Дело возбудили на подростка, влетевшего на авто в женщину в Челнах

В отношении 17-летнего подростка, который, управляя «Ладой», влетел в 45-летнюю женщину на тротуаре в Челнах, возбуждено уголовное дело о нарушении ПДД.

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