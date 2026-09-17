Объем досрочного погашения ипотеки в России вырос на треть в первой половине 2026 года

Генеральный директор агентства Денис Аксенов объясняет этот рост тем, что россияне все чаще предпочитают направлять деньги не на вклады, а на закрытие кредитов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- АЛ Саша Савельева и ...
- А Трамп не планируе...
- Трамп не планируе...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым