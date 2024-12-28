В рамках Всероссийского проекта «Елка желаний» главный полицейский Забайкалья исполнил новогоднюю мечту детей героя СВО

Юные забайкальцы попросили у новогоднего волшебника планшет. В рамках Всероссийского проекта «Елка желаний» начальник УМВД России по Забайкальскому краю Вячеслав Еговцев снял с новогодней елки шар с заветным желанием 5-летней Киры и ее младшего брата Льва из Читинского района.
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