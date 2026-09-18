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Орловские новости

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Детский сад №98 Орла практически восстановлен после атаки БПЛА

Детский сад №98 Орла практически восстановлен после атаки БПЛА

В понедельник, 21 сентября, поврежденный от атаки украинского БпЛА детсад №98 начнет работать в штатном режиме.

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