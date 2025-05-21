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“Меня почти стошнило”, – рэпер Натан вспомнил о Розе Сябитовой

“Меня почти стошнило”, – рэпер Натан вспомнил о Розе Сябитовой

Рэпер Натан Миров поделился впечатлениями от участия в реалити-шоу «Сокровища императора». Оказывается, у него остались не только приятные воспоминания, но и довольно жуткие, и связаны они с телесвахой Розой Сябитовой.

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Комментарии
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ПавелЗзаварзин
Всем реперам первое место на СВО (взамен на урановые рудники на 10 лет). Тогда они по другому запоют). А Роза колхозная хабалка.
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