Когда и почему в России может начаться полная мобилизация?

По словам члена комитета Госдумы по обороне Виктора Соболева, при полной мобилизации отсрочек от службы в армии не будет Из-за продолжающегося конфликта на Украине и напряженной геополитической обстановки в России то и дело появляются слухи о новой мобилизации.
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