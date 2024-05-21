Когда и почему в России может начаться полная мобилизация?

По словам члена комитета Госдумы по обороне Виктора Соболева, при полной мобилизации отсрочек от службы в армии не будет Из-за продолжающегося конфликта на Украине и напряженной геополитической обстановки в России то и дело появляются слухи о новой мобилизации.