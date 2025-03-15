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Сухая трава на сопке Холодильник: борьба с огнём во Владивостоке

Сухая трава на сопке Холодильник: борьба с огнём во Владивостоке

Во Владивостоке огнеборцы тушат возгорание сухой травы на сопке Холодильник. В операции задействованы 18 человек и три единицы техники.

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