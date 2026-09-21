Новосибирск вложит 8,3 млрд рублей в ремонт теплосетей к зиме

К отопительному сезону в Новосибирске готовы принять тепло 5460 из 6826 подключённых к сетям домов, а ремонт 52 км теплотрасс из 61 запланированного должны завершить к 4 октября.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Беспилотные автоб...
- Рекордные атаки: ...
- Озерский «Ру.Милк...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым