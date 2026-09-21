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Царьград

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Новосибирск вложит 8,3 млрд рублей в ремонт теплосетей к зиме

Новосибирск вложит 8,3 млрд рублей в ремонт теплосетей к зиме

К отопительному сезону в Новосибирске готовы принять тепло 5460 из 6826 подключённых к сетям домов, а ремонт 52 км теплотрасс из 61 запланированного должны завершить к 4 октября.

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