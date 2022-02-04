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Васнецова о питании на карантине в Пекине-2022: «Не понимаю, почему к спортсменам такое отношение?»

Васнецова о питании на карантине в Пекине-2022: «Не понимаю, почему к спортсменам такое отношение?»

Российская биатлонистка Валерия Васнецова, сдавшая положительный тест на коронавирус на Олимпиаде в Пекине, рассказала, как на карантине питаются другие члены сборной.

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