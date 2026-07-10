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Зверев о том, с кем хотел бы встретиться в финале: «Было бы здорово сыграть с юниором»

Третья ракетка мира Александр Зверев поделился эмоциями после победы над Артуром Фери в полуфинале « Уимблдона » – 7:6(0), 6:2, 6:4.

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