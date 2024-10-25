Суд арестовал имущество экс-главы судебного управления Крыма по делу о взятке

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Суд в Москве арестовал имущество бывшего начальника управления судебного департамента при Верховном суде РФ по Республике Крым Керима Акуева в рамках уголовного дела о взяточничестве.
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