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Царьград

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Житель Енакиево подозревается в измене за финансирование украинских боевиков

Житель Енакиево подозревается в измене за финансирование украинских боевиков

В Енакиево задержан местный житель, подозреваемый в государственной измене. Мужчина обвиняется в переводе средств на счета для поддержки украинских боевиков.

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