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BI: США значительно уступают России в производстве оружия

BI: США значительно уступают России в производстве оружия

США значительно уступают России в производстве оружия и боеприпасов, пишет журнал Business Insider.Издание сообщает, что в Далласе недавно открылся новый завод, на котором планируется выпускать по 30 тысяч снарядов в месяц.

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