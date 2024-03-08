Речь имела оглушительный успех

Министр по делам детей, инвалидов и гендерного равенства Ирландии гомосексуалист Родрик О’Горман (он недавно вышел замуж и сам является женой) произносит в пустом зале местного парламента речь по случаю Международного женского дня.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии