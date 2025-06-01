Россиян предупредили о штрафах за внешний вид во время загара

Юрист Поздняков: Обнажение в общественных местах грозит уголовным наказанием Желание загорать без верхней части купальника или плавок может трактоваться как нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу и посягающее на общественную нравственность, напомнил директор департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков.
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