Херш и ЦРУ утверждают, что Россия уже победила на Украине. Но Белый дом продолжает лгать

Виктор Онегин

Закопать-выкопать это развлечение для сильных. Необходимо ослабить главных врагов до уровня когда врагу выгоднее дружит нежели строить козни. В большом коллективе без лидера невозможно. Самые главные лидеры Бог и Дьявол. И они вполне уживаются друг с другом.То есть для России необходимо блюсти свои интересы и в лагере Бога и в лагере Дьявола А главное что так делать России позволяет менталитет и Вера русского народа.