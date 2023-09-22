Сеймур Херш *** Нравится мне этот парень. Действительно вызывает уважение. Возможно, благодаря Хершу и таким как он у американского народа не всё потеряно.
Херш и ЦРУ утверждают, что Россия уже победила на Украине. Но Белый дом продолжает лгать
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Юрий Золотарев
Плевать н6а ЛЮБЫЕ "приятные слова" в адрес России! Нужно просто ЗАКОПАТЬ бандеровщину любой ценой! Раковая опухоль Человечества должна быть уничтожена навсегда.
Ответить
16 час.
Виктор Онегин
Закопать-выкопать это развлечение для сильных. Необходимо ослабить главных врагов до уровня когда врагу выгоднее дружит нежели строить козни. В большом коллективе без лидера невозможно. Самые главные лидеры Бог и Дьявол. И они вполне уживаются друг с другом.То есть для России необходимо блюсти свои интересы и в лагере Бога и в лагере Дьявола А главное что так делать России позволяет менталитет и Вера русского народа.
Ответить
14 час.
Эдуард Николаев
на всегда
Ответить
12 час.
Свежие комментарии