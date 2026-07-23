Почему главнокомандующий ВСУ публично тиражирует риторику расовой ненависти? Неужели атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки являются эталоном западной цивилизации для Киева? Как можно возглавлять армию, демонстрируя тотальное невежество в истории XX века? И чем риторика нового главкома принципиально отличается от идеологии Третьего рейха? «Цивилизация» с ядерным ударом и дотационный шовинизм Ес… Читать далее: https://govorit.