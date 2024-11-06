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Зеленский сделал заявление на фоне победы Трампа на выборах президента США

Зеленский сделал заявление на фоне победы Трампа на выборах президента США

Фото: Официальный сайт президента Украины 6230 прочтений Вчера Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Дональда Трампа с «впечатляющей» победой на президентских выборах в США.

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Комментарии
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АндрейБорков
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16 час.
СК
Сергей Карабухин
...Уголовные дела надо открывать...Все фашисты-националисты-бандеровцы – должны быть либо уничтожены – либо седеть за свои преступления против человечества пожизненно в тюрьмах...
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16 час.

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