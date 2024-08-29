Власти США запретили полёты легендарной ракеты SpaceX Falcon 9 до окончания расследования после неудачной посадки со взрывом

Полеты легендарной ракеты Falcon 9 компании SpaceX приостановлены, пока Федеральное управление гражданской авиации США (Federal Aviation Administration, FAA) расследует, почему первая ступень опрокинулась и взорвалась при попытке приземлиться после последнего запуска.
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