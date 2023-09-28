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Больше никому и никогда никаких суверенитетов. Лавров возмутился поведением Финляндии

Больше никому и никогда никаких суверенитетов. Лавров возмутился поведением Финляндии

Россия создала и раздарила столько разных государств, предоставив разным народам независимость, сколько ни одна страна в истории себе не позволяла, да и не могла позволить.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Таких спасителей, как ты, мразь антисоветская, надо под гильотину  ложить. И сейчас ты, мразь, с визгом подхрюкиваешь Западу, продажная шкура
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5 час.
Владимир Алтайцев
Сука пиндосская,глиста  вонючая, а когда твои хозяева в США призывают бомбить Сербию, это не призыв к войне?
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5 час.
Виктор Журавлев
Капиталистический Запад всегда воевал с коммунистической Россией. И Сербию они именно так и рассматривали. Если мы в России не запретим вас, коммуняк, то вот тогда и может случиться ядерная война, которая уничтожит человечество. А Путин уже публично заявил Западу (демократическому Западу!), что &quot;мы попадём в рай, а вы просто сдохнете&quot;. Это не только уголовное преступление Путина, но и антидемократическое заявление, потому что ему, диктатору, не давал народ права начинать агрессивную войну (часть 2 статьи 354 УК РФ). Читай, му-дила, Закон страны и Конституцию РФ, которую тоже твой любимый Путин нарушил: в Отчёте ФАС говорится, что &quot;80% экономики управляется государством&quot;, а это нарушение части 2 статьи 34 Конституции РФ, в которой говорится: &quot;Не допускается экономическая деятельность, направленная на монополизацию&quot;. Поэтому не сори словами, осёл, а думай, куда тебя Путин загоняет. Запад видит, что Путин ведёт страну (вас, ослов!) в СССР и Запад будет с нами воевать. А знаешь, что записано в Декларации об образовании СССР, которую зачитал в 1922 году сам Сталин? В ней провозглашена цель создания &quot;Всемирного Союза Советских Социалистических Республик&quot;. От этого СССР не отказался и до конца дней своего существования. Вот поэтому они, Запад, - демократические страны, а мы, которые огосударствили опять 80% экономики, есть страна ТОТАЛИТАРНАЯ. Понял?!
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3 час.

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