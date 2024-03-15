Пятница! А это значит пришло время рубрики "Вести со стола" 🎥Студентка колледжа специальности Поварское и кондитерское дело Провоторова Наташа поделилась рецептом приготовления блинов с цветами.
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Пятница! А это значит пришло время рубрики "Вести со стола" 🎥Студентка колледжа специальности Поварское и кондитерское дело Провоторова Наташа поделилась рецептом приготовления блинов с цветами.