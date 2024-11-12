В России предложили зарегулировать курс доллара

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предложил Центральному банку временно взять под контроль курс рубля, поскольку санкции и уход иностранных игроков с валютного рынка привели к его нестабильности.
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