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В России предложили зарегулировать курс доллара

В России предложили зарегулировать курс доллара

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предложил Центральному банку временно взять под контроль курс рубля, поскольку санкции и уход иностранных игроков с валютного рынка привели к его нестабильности.

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