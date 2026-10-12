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"Яндекс" предупредил об активизации мошенников на фоне сбоев сервиса

"Яндекс" предупредил об активизации мошенников на фоне сбоев сервиса

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков Платформа Yandex Cloud 12 октября предупредила об активизации деятельности мошенников на фоне сбоев сервиса.

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