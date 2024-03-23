ФСБ: оружие для совершения теракта в "Крокусе" хранилось в тайнике

Известия/Lantyukhov Sergey В Брянской области задержаны четверо непосредственных участников террористической атаки на "Крокус Сити Холл" в Подмосковье, сообщил в субботу, 23 марта, Центр общественных связей ФСБ РФ.
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