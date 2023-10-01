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Telegraph: Британия изучает возможность отправки флота в Черное море

Telegraph: Британия изучает возможность отправки флота в Черное море

Великобритания изучает вопрос задействованности ее флота в «защите» коммерческих судов от России в Черном море, об этом заявил заявил министр обороны Соединенного Королевства Грант Шаппс в интервью газете Telegraph.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Эти пришлые не понятно откуда, поселившиеся на английском острове, как были ПИРАТАМИ, ТАК ИМИ И ОСТАЛИСЬ. Бандитская натура так и прет.... Кто рвется править миром?!!...  какой кошмар...
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