Telegraph: Британия изучает возможность отправки флота в Черное море

Великобритания изучает вопрос задействованности ее флота в «защите» коммерческих судов от России в Черном море, об этом заявил заявил министр обороны Соединенного Королевства Грант Шаппс в интервью газете Telegraph.
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