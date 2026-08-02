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FiNE NEWS

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Четыре человека стали жертвами атак ВСУ в российских регионах за сутки

За последние сутки в приграничных и других российских регионах произошла серия атак с использованием беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ), в результате которых погибли четыре человека и пострадали десятки.

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