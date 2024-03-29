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Самолет для Марса: что известно о новом проекте

Самолет для Марса: что известно о новом проекте

НАСА официально одобрили финансирование создания первого марсианского самолета. Проект Maggie сможет отправиться на Красную планету в ближайшее время, ожидается, что уникальный летательный аппарат будет без дополнительной подпитки работать здесь не менее двух лет.

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