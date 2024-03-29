Самолет для Марса: что известно о новом проекте

НАСА официально одобрили финансирование создания первого марсианского самолета. Проект Maggie сможет отправиться на Красную планету в ближайшее время, ожидается, что уникальный летательный аппарат будет без дополнительной подпитки работать здесь не менее двух лет.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии