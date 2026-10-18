Глава Intel заявил о завершении 80% реструктуризации компании Генеральный директор Intel Лип-Бу Тан заявил, что масштабная реорганизация компании завершена примерно на 80%.
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