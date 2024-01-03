Армия России ударила ракетами «Кинжал» по Украине: Обновленная карта военной операции на Украине и событий в мире 3 января 2024 года Юлия СоколоваВооруженные силы России осуществили массированный ракетный удар по украинской военной инфраструктуре.
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