С 1 июня в детских учреждениях Волгоградской области прошел кулинарный поединок "Битва вкусов" 🍲 для волонтеров.
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С 1 июня в детских учреждениях Волгоградской области прошел кулинарный поединок "Битва вкусов" 🍲 для волонтеров.