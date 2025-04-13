Депутат: выплаты пенсии в мае производятся заблаговременно в связи с праздниками

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с RT напомнила, что пенсионеры, получающие выплаты в первой декаде месяца, получат пенсию раньше срока в связи с майскими праздниками.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии