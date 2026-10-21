Администрация Ханымея объявила конкурс на управление десятью многоквартирными домами. В список вошли дома в Школьном и Комсомольском кварталах, а также на улице Заполярной.
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