В Хабаровске сотрудники полиции раскрыли серию хищений наружных блоков кондиционеров

В ходе предварительного следствия установлено, что в ночное время с августа по ноябрь текущего года два приятеля, занимающихся ремонтом климатической техники, совершали кражи наружных блоков кондиционеров со зданий.
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