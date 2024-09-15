Госдеп: МИА "Россия сегодня" тайно подрывает демократию в США и других странах

Выступление Энтони Блинкена и брифинг для прессы в Госдепартаменте США на тему деятельности RT © РИА Новости Михаил Воскресенский Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ МИА "Россия сегодня" тайно подрывает демократию в США и других странах, заявил глава Госдепа Блинкен.