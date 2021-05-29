Бесстрашный полководец, баловень судьбы: Александр Меншиков и его социальный лифт

Неплохо, казалось бы, изученный историками XVIII век оставил немало загадок. К примеру, до сих пор нам неведомо, какого роду-племени был один из самых влиятельных деятелей тех времен Александр Меншиков, кем были его родители, где жили, что делали.
Неплохо, казалось бы, изученный историками XVIII век оставил немало загадок. К примеру, до сих пор нам неведомо, какого роду-племени был один из самых влиятельных деятелей тех времен Александр Меншиков, кем были его родители, где жили, что делали.
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