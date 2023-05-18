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"Интер", "Рома" и "Фиорентина" вышли в финалы Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций

"Интер", "Рома" и "Фиорентина" вышли в финалы Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций

Три команды из высшего дивизиона чемпионата Италии добрались до финалов трех еврокубковых турниров. Миланский "Интер" в итальянском дерби выбил в полуфинале Лиги чемпионов "Милан", обыграв соперников по сумме двух противостояний со счетом 3:0.

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