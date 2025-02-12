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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

5 подписчиков
Пошел прогрев к 14 февраля🔥 Празднуем сегодня День объятий и Международный день

Пошел прогрев к 14 февраля🔥 Празднуем сегодня День объятий и Международный день брачных агентств (интересно, такие еще существуют?) Если же вам уже не надо жениться или выходить замуж, обратите внимание, пожалуйста, на такие праздники: ✅Международный день науки и гуманизма, он же День Дарвина ✅День репродуктивного здоровья – предлагаем расширить до здоровья вообще, тем более что тут просится в список День безумного желудка, а это всегда чревато ✅День прокладывания тропинок – особенно через сугробы.

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