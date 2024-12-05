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Михаил Онуфриенко: Материал сопровождается фотографиями шикарной вечеринки

Михаил Онуфриенко: Материал сопровождается фотографиями шикарной вечеринки

Материал сопровождается фотографиями шикарной вечеринки. И вот к этому уже возникли вопросы. Простые люди отдают, что могут, на нужды СВО, чтобы помочь ребятам на фронте, в регионах России отменяют новогодние программы и фейерверки, чтобы сэкономить деньги для СВО.

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