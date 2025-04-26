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Чемпионат Греции. Плей-аут. «Арис» сыграет с «Марусси», «Лаврион» примет «Колоссос»

«Марусси» примет «Арис», «Колоссос» сыграет с «Лаврионом». Чемпионат Греции Плей-аут Лаврион – Колоссос Дата проведения 26 апреля, 17.

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