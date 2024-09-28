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Царьград

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ЦСКА встречается с «Ахматом»: Шанс подняться выше в Премьер-лиге

ЦСКА встречается с «Ахматом»: Шанс подняться выше в Премьер-лиге

ЦСКА в субботу сыграет с «Ахматом» и постарается улучшить своё положение в Премьер-лиге. Подопечные Марко Николича занимают шестое место, а их соперники пока не одержали ни одной победы.

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