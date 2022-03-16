Давид Экве: «Я с гордостью буду защищать цвета «Кайрата» и постараюсь никогда вас не разочаровывать»

Новичок «Кайрата» Давид Экве высказался о переходе в алматинский клуб. – С большим удовольствием объявляю о своем переходе в престижный клуб «Кайрат».
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