В Одессе звучит гимн России. Сверхзвуковые "Ониксы" решают свои вопросы с приветом Абрамовичу

Сверхзвуковые русские "Ониксы" наносят мощнейшие удары по стратегической и портовой инфраструктуре Одессы и области, местные на полную включают гимн России, а перед Абрамовичем закрываются последние двери.
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