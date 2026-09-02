Трамп о России или говорит хорошо, или помалкивает

Появилась очередная порция высказываний Трампа о России. - Мы хотим поддерживать хорошие отношения с Россией, с Украиной, со всеми.
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Трамп может о России и говорит хорошо, но только делает всё для неё хреново.