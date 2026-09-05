Математическая модель объяснила пользу разногласий для доверия к группе

Математическая модель принятия коллективных решений, разработанная совместно Тулузским университетом совместно с CNRS (Франция) и Университетом Лидса (Великобритания), показала: умеренное несогласие внутри группы при определённых условиях делает её коллективный ответ более надёжным.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Скверное пророчес...
- Парк «Патриот» ст...
- Парк «Патриот» ст...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым