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Математическая модель объяснила пользу разногласий для доверия к группе

Математическая модель объяснила пользу разногласий для доверия к группе

Математическая модель принятия коллективных решений, разработанная совместно Тулузским университетом совместно с CNRS (Франция) и Университетом Лидса (Великобритания), показала: умеренное несогласие внутри группы при определённых условиях делает её коллективный ответ более надёжным.

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